Спецслужби Молдови. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Dumitru Doru

Поліція Молдови провела обшуки в будинках по всій країні лідерів групи, пов’язаної з біглим проросійським бізнесменом Іланом Шором, у рамках кримінального розслідування про втручання у вибори. Поліція звинуватила Шора та Росію у спробі втрутитися в президентські вибори, що плануються на 20 жовтня цього року.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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У поліції зазначають, що десятки тисяч виборців отримали гроші через рахунки в російському банку, щоб зірвати голосування. Цими зусиллями керували люди з Росії.

Акаунт Шора в Telegram заблоковано в Молдові, а сам він зараз переховується у Росії.

Обшуки були частиною розслідування створення та діяльності злочинної організації, яка займалася відмиванням грошей, купівлею голосів і незаконним фінансуванням з метою впливу на виборчий процес, повідомила поліція.

Під час обшуків у поплічників Шора було виявлено кошти, які, за словами поліції, були призначені для підкупу виборців, а також агітаційні листівки.

Шор, який був заочно засуджений минулого року за участь у розкраданні одного мільярда доларів з молдовських банків, запропонував у пості минулого місяця у своєму обліковому записі Telegram заплатити людям, які проголосують "проти" на референдумі про вступ Молдови до ЄС.

Чинний президент Майя Санду є фаворитом на перемогу на виборах, і опитування громадської думки показують, що вона значно випереджає 10 інших претендентів. Опитування також показують, що більшість молдаван підтримують вступ до ЄС.

Нагадаємо, у Молдові під час спецоперації було затримано ідеолога збройної агресії Росії проти України Дмитра Чистіліна. Він активно сприяв захопленню Криму та окупації Донбасу.

А ще стало відомо, що у Росії ліквідували воєнного злочинця та пропагандиста Кремля. Йдеться про Коробова Олександра Олександровича на прізвисько "Краб".