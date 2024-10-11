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Полиция Молдовы провела масштабные обыски — нашли деньги Кремля на срыв выборов

11 октября 2024 04:24
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Молдове обыскали приспешников пророссийского бизнесмена Шора, который хотел подкупить избирателей
Спецслужбы Молдовы. Иллюстративное фото: EPA-EFE/Dumitru Doru
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Полиция Молдовы провела обыски в домах по всей стране лидеров группы, связанной с беглым пророссийским бизнесменом Иланом Шором, в рамках уголовного расследования о вмешательстве в выборы. Полиция обвинила Шора и Россию в попытке вмешаться в президентские выборы, планируемые на 20 октября этого года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В полиции отмечают, что десятки тысяч избирателей получили деньги со счетов в российском банке, чтобы сорвать голосование. Этими усилиями руководили люди из России.

Аккаунт Шора в Telegram заблокирован в Молдове, а сам он сейчас скрывается в России.

Обыски являлись частью расследования создания и деятельности преступной организации, занимавшейся отмыванием денег, покупкой голосов и незаконным финансированием с целью влияния на избирательный процесс, сообщила полиция.

В ходе обысков у приспешников Шора были обнаружены средства, которые, по словам полиции, были предназначены для подкупа избирателей, а также агитационные листовки.

Шор, который был заочно осужден в прошлом году за участие в хищении одного миллиарда долларов из молдавских банков, предложил в посту в прошлом месяце в своем аккаунте Telegram заплатить людям, которые проголосуют "против" на референдуме о вступлении Молдовы в ЕС.

Действующий президент Майя Санду является фаворитом на победу на выборах, и опросы общественного мнения показывают, что она значительно опережает 10 других претендентов. Опросы также показывают, что большинство молдаван поддерживают вступление в ЕС.

Напомним, в Молдове во время спецоперации был задержан идеолог вооруженной агрессии России против Украины Дмитрий Чистилин. Он активно способствовал захвату Крыма и оккупации Донбасса.

А стало известно, что в России ликвидировали военного преступника и пропагандиста Кремля. Речь идет о Коробове Александре Александровиче по прозвищу "Краб".

россия Молдова выборы обыски подкуп Кремль

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