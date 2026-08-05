При -20 будет сложно: эксперт посоветовал украинцам искать убежище в селах

Отключение электричества в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Предстоящий отопительный сезон в Украине может обернуться настоящей катастрофой для жителей крупных мегаполисов в случае наступления продолжительных и сильных морозов. Специалисты призывают городское население заранее просчитать наихудшие сценарии развития событий. Поэтому украинцам рекомендуют подготовить безопасные места для временного переезда на период низких температур.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трохимца в эфире Вечір.LIVE.

Рекомендации по переезду

Главной причиной беспокойства экспертов являются предстоящие обстрелы со стороны России и высокая уязвимость централизованных инженерных сетей в крупных населенных пунктах к критическим нагрузкам.

"Преимущество прошлых зим было в том, что они были теплыми. А обстрелы и дефициты мощностей были те же. Но при - 20 градусов я советую, и говорю это каждую зиму: если есть возможность выехать из большого города хотя бы на зимовку в сельский регион – это нужно делать", — заявил он.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Украина хочет завершить войну до зимы. Такой план озвучил президент Владимир Зеленский. Чтобы реализовать этот план до зимы, давление на Российскую Федерацию должно стать максимально интенсивным и разворачиваться сразу в нескольких плоскостях.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский подчеркнул: в случае отказа Путина начать переговоры Россию тоже ждет очень тяжелая зима на фоне постоянных воздушных ударов Украины.