Зеленский обсудил мир и энергетику с лидерами Казахстана и Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Азербайджана Ильхамом Алиевым. В центре внимания были вопросы достижения справедливого мира, международной поддержки Украины и энергетического сотрудничества. Глава государства также проинформировал собеседников о контактах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами.

Переговоры с президентом Казахстана

"Хороший и содержательный разговор с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что международное право и фундаментальные принципы Устава ООН, в частности уважение к границам и территориальной целостности, должны быть безоговорочными. По его мнению, опасно считать независимое государство просто "территорией" для разделения, ведь такая несправедливость никогда не завершается на одной стране.

Президент проинформировал Токаева о дипломатических шагах, согласованных с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами. Он подчеркнул, что Россия затягивает войну и отказывается от прекращения огня, пытаясь выиграть время и улучшить свои позиции перед новыми атаками.

Разговор с президентом Азербайджана

В ходе общения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Зеленский поздравил его с достижением договоренностей с Арменией при посредничестве Дональда Трампа. "Мир крайне положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне. Надеемся, все сработает", — подчеркнул он.

Лидеры обсудили ключевые принципы, которые могут приблизить завершение войны, а также дальнейшую коммуникацию с США и европейскими странами. Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку Украины и подчеркнул, что совместные международные усилия должны заставить Россию прекратить боевые действия.

Энергетическое партнерство

Отдельной темой стало энергетическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном. Зеленский отметил, что уже достигнуты значительные результаты, но стороны планируют и в дальнейшем расширять возможности взаимодействия.

"Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это попыткой заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей", — подчеркнул президент.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне подписали трехстороннее мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа.

