Зеленский обсудил мир и энергетику с лидерами Казахстана и Азербайджана

Президент поговорил с лидерами Казахстана и Азербайджана про РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентами Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Азербайджана Ильхамом Алиевым. В центре внимания были вопросы достижения справедливого мира, международной поддержки Украины и энергетического сотрудничества. Глава государства также проинформировал собеседников о контактах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами.
Переговоры с президентом Казахстана
"Хороший и содержательный разговор с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что международное право и фундаментальные принципы Устава ООН, в частности уважение к границам и территориальной целостности, должны быть безоговорочными. По его мнению, опасно считать независимое государство просто "территорией" для разделения, ведь такая несправедливость никогда не завершается на одной стране.
Президент проинформировал Токаева о дипломатических шагах, согласованных с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами. Он подчеркнул, что Россия затягивает войну и отказывается от прекращения огня, пытаясь выиграть время и улучшить свои позиции перед новыми атаками.
Разговор с президентом Азербайджана
В ходе общения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Зеленский поздравил его с достижением договоренностей с Арменией при посредничестве Дональда Трампа. "Мир крайне положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне. Надеемся, все сработает", — подчеркнул он.
Лидеры обсудили ключевые принципы, которые могут приблизить завершение войны, а также дальнейшую коммуникацию с США и европейскими странами. Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку Украины и подчеркнул, что совместные международные усилия должны заставить Россию прекратить боевые действия.
Энергетическое партнерство
Отдельной темой стало энергетическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном. Зеленский отметил, что уже достигнуты значительные результаты, но стороны планируют и в дальнейшем расширять возможности взаимодействия.
"Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это попыткой заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей", — подчеркнул президент.
Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне подписали трехстороннее мирное соглашение, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа.
