Президент наградил бойцов "Альфы" по случаю годовщины подразделения

Владимир Зеленский и военнослужащий ВСУ. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский поздравил бойцов Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины с 32-й годовщиной создания подразделения. Президент наградил бойцов орденами

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Новини.LIVE.

Результаты «Альфы» на фронте

Глава государства подчеркнул, что подразделение стабильно демонстрирует высокие результаты по количеству поражений российских оккупантов на фронте, что, по его словам, оказывает значительное влияние на противника и служит примером для других подразделений Сил обороны.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Зеленский отметил эффективность как фронтовых, так и дальнобойных операций СБУ, значительная часть которых выполняется именно силами "Альфы". Он подчеркнул, что эти действия не только результативны, но и точны, а также креативны. Отдельно президент подчеркнул важность операций, направленных против российской логистики на временно оккупированных территориях, назвав их одним из факторов, приближающих завершение войны.

Владимир Зеленский вручает награды бойцам "Альфы". Фото: Офис президента

В рамках мероприятия глава государства вручил 37 военнослужащим государственные награды, среди которых ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги и медали "За безупречную службу". Также был подписан указ о награждении ещё 90 бойцов подразделения.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, по случаю 32-й годовщины создания подразделения Зеленский и руководство СБУ озвучили статистику потерь противника, зафиксированную спецназовцами. По их данным, речь идет о значительной доле ликвидированной российской пехоты, а также о тысячах уничтоженных единиц техники, в частности танков, артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE писали, что 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны в Украине Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает начинать каждый день с новых ударов и атак вместо того, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Глава государства сообщил о новых жертвах российских обстрелов в нескольких регионах Украины и подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию для прекращения войны.