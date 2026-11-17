Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух. Фото: Reuters

Президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух заявил о намерении покинуть свой пост после обвинений в возможном получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта. Оппозиция требует расследовать возможные злоупотребления и настаивает на отставке причастных чиновников.

Об этом пишет AP, сообщает Новини.LIVE.

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Что заявил президент Монголии

В своем заявлении Хурелсух отметил, что в течение последнего месяца против него якобы развернули кампанию, наносящую ущерб репутации главы государства.

"Нападение на честь президента означает нападение на честь народа. Меня оклеветали и оскорбили из-за невероятного и крайне серьезного преступления. Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера фракция Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим", — сказал Ухнаагийн Хурелсух.

Он также заверил, что будет сотрудничать со следователями, а люди, которые, по его словам, порочат его репутацию, будут привлечены к ответственности.

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Обвинения связаны с засекреченным тендером на строительство железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт. Победителем конкурса стала компания Bodi Group. По предварительным предположениям, политики могли получить взятки на общую сумму 110 млн долларов.

Несколько дней назад бывший мэр Улан-Батора Х. Нямбаатар во время прямой трансляции заявил, что среди возможных получателей взяток был и президент Хурелсух.

16 ноября оппозиционная Демократическая партия потребовала отставки президента и других должностных лиц, упоминаемых в обвинениях. Для расследования депутаты предложили создать временную парламентскую комиссию. Эту инициативу поддержали 42 парламентария.

Оппозиция также настаивает на рассекречивании всех рекомендаций Совета национальной безопасности Монголии, обнародованных с 2019 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2024 года Министерство иностранных дел Украины объявило Монголии демарш из-за отказа арестовать Владимира Путина во время его пребывания на территории страны. В Киеве подчеркнули, что Монголия как участница Римского статута должна была исполнить ордер Международного уголовного суда.

Также Новини.LIVE писали, что Международный уголовный суд признал отказ арестовать Путина нарушением обязательств Монголии. Палата предварительного производства передала этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.