Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух. Фото: Reuters

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух заявив про намір залишити посаду після звинувачень у можливому отриманні фінансової вигоди від державного залізничного проєкту. Опозиція вимагає розслідувати ймовірні зловживання та наполягає на відставці причетних посадовців.

Про це пише AP, інформує Новини.LIVE.

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Що заявив президент Монголії

У своїй заяві Хурелсух зазначив, що протягом останнього місяця проти нього нібито розгорнули кампанію, яка шкодить репутації глави держави.

"Напад на честь президента означає напад на честь народу. Мене обмовили й образили через неймовірний і вкрай серйозний злочин. Я деякий час мовчав та спостерігав за ситуацією. Однак як людина, яка обіймає відповідальну посаду, я вирішив сьогодні зробити цю заяву. Усі рівні перед законом. Учора група Демократичної партії висловила позицію, згідно з якою президент Монголії має піти у відставку та провести розслідування. Я згоден з цим", — сказав Ухнаагійн Хурелсух.

Він також запевнив, що співпрацюватиме зі слідчими, а люди, які, за його словами, паплюжать його репутацію, будуть притягнуті до відповідальності.

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Звинувачення пов'язані із засекреченим тендером на будівництво залізниці Таван-Толгой — Гашуунсухайт. Переможцем конкурсу стала компанія Bodi Group. За попередніми припущеннями, політики могли отримати хабарі на загальну суму 110 млн доларів.

Кілька днів тому колишній мер Улан-Батора Х. Нямбаатар під час прямої трансляції заявив, що серед можливих отримувачів хабарів був і президент Хурелсух.

16 листопада опозиційна Демократична партія вимагала відставки президента та інших посадовців, яких згадують у звинуваченнях. Для розслідування депутати запропонували створити тимчасову парламентську комісію. Цю ініціативу підтримали 42 парламентарії.

Опозиція також наполягає на розсекреченні всіх рекомендацій Ради національної безпеки Монголії, оприлюднених із 2019 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2024 року Міністерство закордонних справ України оголосило Монголії демарш через відмову заарештувати Володимира Путіна під час його перебування на території країни. У Києві наголосили, що Монголія як учасниця Римського статуту мала виконати ордер Міжнародного кримінального суду.

Також Новини.LIVE писали, що Міжнародний кримінальний суд визнав порушенням зобов’язань Монголії відмову заарештувати Путіна. Палата попереднього провадження передала це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць.