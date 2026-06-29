Президент Литвы предложил помощь в налаживании диалога между Киевом и Варшавой

Кароль Навроцкий вместе с лидерами Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Фото: KPRP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности выступить посредником в диалоге между Польшей и Украиной. При этом он подчеркнул, что такая возможность может быть реализована только при условии взаимного согласия обеих сторон.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

Науседа призвал к диалогу между Киевом и Варшавой

Лидер Литвы подчеркнул, что исторические вопросы имеют значение, однако сегодняшние вызовы являются приоритетными, особенно на фоне полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что готов выслушать позиции сторон и содействовать поиску путей урегулирования напряженности.

Параллельно президент Польши Кароль Навроцкий провел неформальную встречу с коллегами из региона, на которой обсуждались общие позиции перед саммитом НАТО, вопросы безопасности Балтийского и Черноморского регионов, укрепление восточного фланга Альянса, развитие обороноспособности Европы и трансатлантические отношения. Отдельно обсуждались вопросы энергетической и транспортной инфраструктуры, а также будущее Европейского Союза. В встрече приняли участие президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.

Ранее сообщалось о напряженности в польско-украинских отношениях после ряда решений, вызвавших политическую реакцию с обеих сторон.

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Как сообщали Новини.LIVE, напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом может перерасти в более серьезный дипломатический кризис. Причиной стали последние политические решения польского руководства, вызвавшие резкую реакцию в Украине. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов резко раскритиковал действия президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Владимира Зеленского.

Также Новини.LIVE писали, что украинская сторона отказалась от запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого в Варшаве. Решение было принято на фоне дипломатических контактов между сторонами и напряженности в отношениях.