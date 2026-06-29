Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент Литви Науседа готовий стати посередником між Польщею та Україною

Президент Литви Науседа готовий стати посередником між Польщею та Україною

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 09:16
Президент Литви запропонував допомогу у діалозі Києва і Варшави
Кароль Навроцький разом із лідерами Естонії, Латвії, Литви та Румунії. Фото: KPRP

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність виступити посередником у діалозі між Польщею та Україною. Водночас він наголосив, що така можливість може бути реалізована лише за умови взаємної згоди обох сторін.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Науседа закликав до діалогу між Києвом і Варшавою

Лідер Литви підкреслив, що історичні питання мають значення, однак сьогоднішні виклики є пріоритетними, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що готовий почути позиції сторін і сприяти пошуку шляхів вирішення напруженості.

Паралельно президент Польщі Кароль Навроцький провів неформальну зустріч із колегами з регіону, де обговорювалися спільні позиції перед самітом НАТО, питання безпеки Балтійського та Чорноморського регіонів, зміцнення східного флангу Альянсу, розвиток обороноздатності Європи та трансатлантичні відносини. Окремо йшлося про енергетичну та транспортну інфраструктуру, а також майбутнє Європейського Союзу. Участь у зустрічі взяли президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.

Раніше повідомлялося про напруження у польсько-українських відносинах після низки рішень, які викликали політичну реакцію з обох сторін.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, напруження у відносинах між Варшавою та Києвом може перерости у більш серйозну дипломатичну кризу. Причиною стали останні політичні рішення польського керівництва, які викликали різку реакцію в Україні. Голова Офісу президента України Кирило Буданов різко розкритикував дії президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.

Також Новини.LIVE писали, що українська сторона відмовилася від запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького у Варшаві. Рішення було ухвалене на тлі дипломатичних контактів між сторонами та напруженості у відносинах.

Польща Гітанас Науседа Литва Кароль Навроцький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації