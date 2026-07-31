Президент изменил состав СНБО: новые члены и исключенные лица
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В обновленный список членов СНБО вошли представители военного руководства, правительства, правоохранительных органов и дипломатического ведомства.
Об этом говорится в указе президента №677/2026, который вступает в силу со дня его опубликования, передает Новини.LIVE.
Кто вошел в новый состав СНБО
Согласно указу, членами Совета национальной безопасности и обороны стали:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый;
- премьер-министр Украины Сергей Корецкий;
- министр внутренних дел Иван Выговский;
- министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
- министр юстиции Денис Маслов;
- первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
- заместитель министра обороны Евгений Хмара.
- Также в состав СНБО включили первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибигу.
Из состава СНБО исключили ряд должностных лиц
В то же время свои полномочия в составе Совета национальной безопасности и обороны прекратили Александр Сырский, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Юлия Свириденко и Алексей Соболев.
Изменения были утверждены соответствующим указом главы государства, который вступил в силу после обнародования.
СНБО как ключевой орган безопасности государства
Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органом при президенте, отвечающим за подготовку и принятие решений в сфере национальной безопасности и обороны.
В полномочия СНБО входят анализ угроз для государства, координация работы органов власти в сфере безопасности, а также подготовка предложений по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновление состава Совета произошло на фоне изменений в руководстве государственных структур и усиления внимания к вопросам обороны, безопасности и реагирования на вызовы, связанные с войной.
Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, обновив руководство региональных управлений ведомства в девяти областях. Соответствующими указами глава государства освободил от должности ряд руководителей областных подразделений СБУ и назначил на их места новых руководителей. Кроме того, изменения коснулись и центрального аппарата спецслужбы — свою должность покинула руководительница одного из важных департаментов.
Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский назначил Алексея Соболева на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. В новой роли он будет отвечать за направление, связанное с экономическими вопросами, и работать в составе команды ОП над этим направлением.
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