Зеленский разговаривал с Хавьером Милеем - о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с лидером Аргентины Хавьером Милеем в среду, 29 октября. Обсудили сотрудничество и визит аргентинского президента в Киев.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.

Разговор Зеленского и Милея

"Теплый разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Поздравил Хавьера с победой его партии на парламентских выборах. Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и мы искренне желаем, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что пригласил Милея в Украину, чтобы "продолжить наш диалог и обсудить все ключевые перспективы развития отношений между нашими странами".

"Действительно много проектов можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте. Спасибо! " — добавил украинский лидер.

Напомним, что у Президента был телефонный разговор с коллегой из Финляндии Александром Стуббом во вторник, 28 октября. По словам Зеленского, обсудили сотрудничество с партнерами.

Также мы сообщали, что Глава государства говорил с Министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелом и пообщался со Спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олекасом. Чиновники приезжали с визитом в Киев 28 октября.