Президент Чехии рассказал, что будет ждать Европу, если Украина проиграет войну

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Anadolu Agency

Президент Чехии Петр Павел рассказал, с какими проблемами столкнется Европа, если Украина проиграет в войне. По его словам, произойдет несчастье, если некоторые политики будут безответственными в использовании инфляции или роста цен на энергоносители для настраивания избирателей против помощи Киеву.

Об этом Петр Павел заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

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По словам президента Чехии, европейские страны не должны говорить об "усталости от войны". Он подчеркнул, что на это имеют право только воюющие стороны.

"Честно говоря, об "усталости" могут говорить только Украина и Россия... В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя по помощи Украине — это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не чувствуем страданий", — сказал Павел.

Он заявил, что у Европы возникнут серьезные проблемы, если некоторые политики будут безответственными в использовании инфляции или роста цен на энергоносители для настраивания избирателей против помощи Украине.

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", — отметил Павел.

Угроза безопасности и будущему

Президент Чехии выразил разочарование тем, что Венгрия заблокировала предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

"Если мы считаем, что война в Украине — это зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет. Не из любви к украинцам, а чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", — заявил Павел.

По его словам, чем быстрее будет решен вопрос финансовой помощи Украине, тем лучше для всех.

Напомним, правительство Чехии выделило средства на сумму 10 млн долларов, которые будут направлены на усиление медицинской сферы Харьковской области. Проект будет реализован в течение трех лет.

Также мы писали, что военные и резервисты из Чехии объединили усилия, чтобы приобрести 10 тысяч FPV-дронов для украинских военных. Закупка производится в рамках проекта Nemesis.