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Президент Чехії спрогнозував "значне зрушення" у війні в Україні

19 грудня 2023 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Президент Чехії спрогнозував "значне зрушення" у війні в Україні
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Facebook / Petr Pavel
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У російсько-українській війні 2024 року відбудуться "значні зрушення", які матимуть вирішальне значення у розгортанні подій на полі бою. Утім, ймовірно, вони будуть не на користь України. Йдеться про майбутні вибори у РФ та США.

Заяву про це зробив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню Zoznam Správy.

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Чеський лідер каже, що наступого року Україні доведеться мати справу з "новою ситуацією". 

"І поки що все вказує на те, що зсув буде не зовсім у кращому розумінні цього слова, як ми собі уявляємо", — сказав президент Чехії.

Він наголосив на двох важливих подіях, які можуть суттєво вплинути на перебіг війни. Йдеться про президентські вибори в РФ та США.

"Їхнє очікування внесе деякі зміни і на полі бою", — вважає чеський лідер.

Він додає, що перемога російського диктатора мало кого здивує, тоді як результати виборчих гонок у США залишаються під знаком питання.

Не дивно, що Путін чекає на результати американських виборів і сподівається на переобрання Дональда Трампа.

"Путін упирається у своєму баченні світу, згідно з яким є сильні світу цього, і, звичайно, Росія перебувають серед них, а решта пристосовуються, що має бути для нас попередженням", — сказав Павел.

Він припускає, що у разі перемоги Трампа він "зможе з ним домовитися".

"Це теоретично поверне Росію у статус ключового гравця, і іншим доведеться якось із цим миритися. Це, звичайно, ситуація, безумовно, невигідна для нас, і ми подивимося, наскільки здійсниться такий сценарій, на який сподівається Володимир Путін", — сказав Павел.

Тим часом росіяни розпочали активну підготовку до президентських виборів РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. У місто завезли агітаторів та членів майбутньої виборчої комісії, оскільки серед місцевих претендентів на цю роль не знайшлось. 

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