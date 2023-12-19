Президент Чехии спрогнозировал "значительный сдвиг" в войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Facebook / Petr Pavel

В российско-украинской войне 2024 года произойдут "значительные сдвиги ", которые будут иметь решающее значение в развертывании событий на поле боя. Впрочем, вероятно, они будут не в пользу Украины. Речь идет о предстоящих выборах в РФ и США.

Заявление об этом сделал президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Seznam Správy.

Читайте также:

Как выборы в США и РФ повлияют на войну в Украине

Чешский лидер говорит, что в следующем году Украине придется столкнуться с "новой ситуацией".

"И пока все указывает на то, что оползень будет не совсем в лучшем понимании этого слова, как мы себе представляем", — сказал президент Чехии.

Он отметил два важных события, которые могут существенно повлиять на ход войны. Речь идет о президентских выборах в РФ и США.

"Их ожидание внесет некоторые изменения и на поле боя ", — считает чешский лидер.

Он добавляет, что победа российского диктатора мало кого удивит, в то время как результаты избирательных гонок в США остаются под вопросом.

Неудивительно, что Путин ждет результатов американских выборов и надеется на переизбрание Дональда Трампа.

"Путин упирается в своем видении мира, согласно которому сильны мира сего, и, конечно, Россия находятся среди них, а остальные приспосабливаются, что должно быть для нас предупреждением", — сказал Павел.

Он предполагает, что в случае победы Трампа он сможет с ним договориться.

"Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться. Это, конечно, ситуация, безусловно, невыгодна для нас, и мы посмотрим, насколько сбудется такой сценарий, на который надеется Владимир Путин", — сказал Павел.

Между тем, россияне начали активную подготовку к президентским выборам РФ во временно оккупированном Мелитополе. В город завезли агитаторов и членов будущей избирательной комиссии, поскольку среди местных претендентов эту роль не нашлось.