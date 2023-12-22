Президент Чехії розповів, що чекатиме на Європу, якщо Україна програє війну

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Anadolu Agency

Президент Чехії Петр Павел розповів, з якими проблемами зіткнеться Європа, якщо Україна програє у війні. За його словами, станеться нещастя, якщо деякі політики будуть безвідповідальними у використанні інфляції або зростання цін на енергоносії для налаштовування виборців проти допомоги Києву.

Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

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За словами президента Чехії, європейські країни не мали б говорити про "втому від війни". Він наголосив, що на це мають право лише сторони, які воюють.

"Чесно кажучи, про "втому" можуть говорити тільки Україна і Росія... В наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні — це прийом біженців та певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань", — сказав Павел.

Він заявив, що в Європи виникнуть серйозні проблеми, якщо деякі політики будуть безвідповідальними у використанні інфляції або зростання цін на енергоносії для налаштовування виборців проти допомоги Україні.

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", — зазначив Павел.

Загроза безпеці та майбутньому

Президент Чехії висловив розчарування тим, що Угорщина заблокувала надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд євро.

"Якщо ми вважаємо, що війна в Україні — це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому", — заявив Павел.

За його словами, чим швидше буде вирішене питання фінансової допомоги Україні, тим краще для всіх.

Нагадаємо, уряд Чехії виділив кошти на суму 10 млн доларів, які буду спрямовані на посилення медичної сфери Харківщини. Проєкт буде реалізований протягом трьох років.

Також ми писали, що військові та резервісти з Чехії об'єднали зусилля, щоб придбати 10 тисяч FPV-дронів для українських військових. Закупівля відбувається в рамках проєкту Nemesis.