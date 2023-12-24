Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить всех государственных служащих, которые были трудоустроены после 1 января 2023 - что известно

Хавьер Милей. Фото: Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить всех государственных служащих, которые были трудоустроены после 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Infocielo.

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Работу могут потерять около семи тысяч чиновников. Кроме того, персонал, трудоустроенный до этого, ожидают проверки.

Известно, что реформа коснется госорганов и компаний и фирм, контрольный пакет которых находится в госсобственности.

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Таким образом, новые власти хотят сократить бюджетные расходы.

"В случае если работодатели решат продлить указанные контракты, они должны обосновать свое решение и показать необходимость продолжения заключения этих контрактов", — пишет СМИ.

Напомним, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине . Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.

Добавим, Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" по решению войны с Россией.