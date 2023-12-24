Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить всех государственных служащих, которые были трудоустроены после 1 января 2023 - что известно

Президент Аргентины анонсировал масштабное увольнение госслужащих — сколько людей потеряют работу
Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить всех государственных служащих, которые были трудоустроены после 1 января 2023 года.
Об этом сообщает Infocielo.
Сколько человек останутся без работы
Работу могут потерять около семи тысяч чиновников. Кроме того, персонал, трудоустроенный до этого, ожидают проверки.
Известно, что реформа коснется госорганов и компаний и фирм, контрольный пакет которых находится в госсобственности.
Для чего будут увольнять чиновников
Таким образом, новые власти хотят сократить бюджетные расходы.
"В случае если работодатели решат продлить указанные контракты, они должны обосновать свое решение и показать необходимость продолжения заключения этих контрактов", — пишет СМИ.
Напомним, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине . Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.
Добавим, Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" по решению войны с Россией.
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