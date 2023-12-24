Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Президент Аргентины анонсировал масштабное увольнение госслужащих — сколько людей потеряют работу arrow

Президент Аргентины анонсировал масштабное увольнение госслужащих — сколько людей потеряют работу

24 декабря 2023 05:09
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить всех государственных служащих, которые были трудоустроены после 1 января 2023 - что известно
Хавьер Милей. Фото: Reuters
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить всех государственных служащих, которые были трудоустроены после 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Infocielo.

Читайте также:

Сколько человек останутся без работы

Работу могут потерять около семи тысяч чиновников. Кроме того, персонал, трудоустроенный до этого, ожидают проверки.

Известно, что реформа коснется госорганов и компаний и фирм, контрольный пакет которых находится в госсобственности.

Для чего будут увольнять чиновников

Таким образом, новые власти хотят сократить бюджетные расходы.

"В случае если работодатели решат продлить указанные контракты, они должны обосновать свое решение и показать необходимость продолжения заключения этих контрактов", — пишет СМИ.

Напомним, 10 декабря, состоялась инаугурация Хавьера Милея в Аргентине . Она прошла в здании Конгресса Аргентины. Хавьер Милей принял присягу в качестве главы государства, после чего ему вручили президентскую ленту и жезл.

Добавим, Хавьер Милей обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он предложил ему провести в своей стране мирный саммит "Украина — Латинская Америка" по решению войны с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме