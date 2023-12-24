Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив звільнити всіх державних службовців, які були працевлаштовані після 1 січня 2023 року - що відомо

Хав'єр Мілей. Фото: Reuters

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив звільнити всіх державних службовців, які були працевлаштовані після 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє Infocielo.

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Роботу можуть втратити близько семи тисяч чиновників. Окрім того, на персонал, працевлаштований до цього, очікують перевірки.

Відомо, що реформа торкнеться держорганів і компаній та фірм, контрольний пакет яких перебуває в держвласності.

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Таким чином нова влада хоче скоротити бюджетні витрати.

"У разі, якщо роботодавці вирішать продовжити зазначені контракти, вони повинні обґрунтувати своє рішення і показати необхідність продовження укладення цих контрактів", — пише ЗМІ.

Нагадаємо, 10 грудня, відбулася інавгурація Хав'єра Мілея в Аргентині. Вона пройшла у будівлі Конгресу Аргентини. Хав'єр Мілей прийняв присягу як очільник держави, після чого йому вручили президентську стрічку та жезл.

Додамо, Хав'єр Мілей звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він запропонував йому провести в своїй країні мирний саміт "Україна — Латинська Америка" щодо розв'язання війни з Росією.