Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президент Аргентини анонсував масштабне звільнення держслужбовців — скільки людей втратять роботу arrow

Президент Аргентини анонсував масштабне звільнення держслужбовців — скільки людей втратять роботу

24 грудня 2023 05:09
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив звільнити всіх державних службовців, які були працевлаштовані після 1 січня 2023 року - що відомо
Хав'єр Мілей. Фото: Reuters
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив звільнити всіх державних службовців, які були працевлаштовані після 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє Infocielo.

Читайте також:

Скільки людей залишаться без роботи

Роботу можуть втратити близько семи тисяч чиновників. Окрім того, на персонал, працевлаштований до цього, очікують перевірки.

Відомо, що реформа торкнеться держорганів і компаній та фірм, контрольний пакет яких перебуває в держвласності.

Для чого звільнятимуть посадовців

Таким чином нова влада хоче скоротити бюджетні витрати.

"У разі, якщо роботодавці вирішать продовжити зазначені контракти, вони повинні обґрунтувати своє рішення і показати необхідність продовження укладення цих контрактів", — пише ЗМІ.

Нагадаємо, 10 грудня, відбулася інавгурація Хав'єра Мілея в Аргентині. Вона пройшла у будівлі Конгресу Аргентини. Хав'єр Мілей прийняв присягу як очільник держави, після чого йому вручили президентську стрічку та жезл.

Додамо, Хав'єр Мілей звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він запропонував йому провести в своїй країні мирний саміт "Україна — Латинська Америка" щодо розв'язання війни з Росією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі