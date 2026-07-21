Превратили ТЦ в руины и атаковали спасателей: последствия удара россиян по Эпицентру в Сумах

Последствия нападения РФ на Сумы. Фото: ГСЧС Сумской области

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Российские войска нанесли массированный удар по Сумам с помощью беспилотников, поразив жилой район и объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, а также возникли масштабные пожары. Во время ликвидации последствий атаки оккупанты повторно нанесли удары, затруднив работу спасателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение начальника Сумской городской военной администрации и ГСЧС во вторник, 21 июля.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС Сумской области

Россияне атаковали жилой район Сум

С начала суток российские войска массированно атаковали один из густонаселенных жилых массивов Заречного района Сум с помощью беспилотников типа FPV и "Молния".

Оккупанты нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате атаки пострадали шесть жителей многоэтажек, среди которых четверо детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Один из реактивных беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом. На первом этаже возник пожар, и спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки.

Также из-за российских ударов возник масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр". Огонь уничтожил ТЦ.

Кроме того, в результате попаданий повреждены жилые дома, инфраструктура АЗС и частные автомобили. На придомовой территории загорелись два транспортных средства, пожар ликвидировали спасатели.

Спасатели работают на месте удара РФ. Фото: ГСЧС Сумской области

Россияне повторно атаковали спасателей во время ликвидации пожара

В ГСЧС сообщили, что во время тушения масштабного пожара в торговом центре российские войска нанесли повторные удары по месту работы спасателей.

В ходе одной из атак был уничтожен служебный автомобиль ГСЧС, ещё одно транспортное средство спасателей получило повреждения.

Несмотря на угрозу новых ударов, сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия атаки и помогать пострадавшим. На местах попаданий также работают коммунальные службы и благотворительные организации.

Последствия удара РФ по "Эпицентру" в Сумах. Фото: Сумская городская военная администрация

В Сумском горсовете рассказали об атаке на Эпицентр

Депутат Сумского городского совета Владимир Бицак в эфире Ранок.LIVE рассказал, что российские войска применили FPV-дроны на оптоволокне, которые сложнее поразить средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, именно эти беспилотники нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" и не позволяли спасателям быстро ликвидировать пожар.

"Они не давали сотрудникам ГСЧС работать. Они обстреливали специально для того, чтобы возник пожар, чтобы он разгорелся как можно сильнее. Уничтожили одну из пожарных машин... Сейчас этот большой торговый центр почти полностью разрушен", — отметил Бицак.

Разрушенный "Эпицентр" в результате атаки РФ. Фото: Сумская городская военная администрация

По его словам, российские войска могут и в дальнейшем атаковать крупные торговые объекты. Он отметил, что во время таких пожаров важна каждая минута, поэтому предложил рассмотреть возможность дежурства пожарных экипажей вблизи крупных ТЦ.

Также депутат обратился к представителям ГСЧС из западных регионов Украины с просьбой помочь дополнительной техникой, поскольку из-за российских атак многие пожарные автомобили были уничтожены или повреждены:

"Хотел бы попросить представителей ГСЧС из наших западных регионов, чтобы они поддержали нас пожарными машинами. Я понимаю, что уже много пожарных машин сожжено, а их нужно очень много".

Новини.LIVE сообщали, что российские войска вечером 20 июля нанесли удар по многоэтажному дому и торговому центру в Сумах. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них четверо детей. Ликвидацию последствий затрудняют повторные удары РФ и угроза для спасателей.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра комплексной реабилитации детей и людей с инвалидностью. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что атаки на учреждения, где помогают детям и людям с инвалидностью, не имеют оправдания. Украина вместе с международными партнерами поможет восстановить центр и обеспечить его всем необходимым.