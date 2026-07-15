Пресс-секретарь МИД Тихий анонсировал отдельные переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

Георгий Тихий. Фото: МИД

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет отдельную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры состоятся после открытия шестого переговорного кластера по вопросу вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Встреча Зеленского и фон дер Ляйен

По словам Тихого, стороны обсудят сотрудничество в сфере обороны и безопасности, совместные шаги по защите украинцев, а также дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС.

"Важно, что этот разговор происходит сразу после открытия шестого кластера. Мы убеждены, что его, в принципе, можно очень быстро завершить", — подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь МИД также отметил, что одна из глав нового переговорного кластера посвящена внешней политике, где уровень синхронизации Украины и Евросоюза уже составляет 99%. Кроме того, в Киеве находятся лидеры государств Юго-Восточной Европы, часть которых также проходит путь евроинтеграции. По словам Тихого, этот формат должен продемонстрировать, что Украина и страны Балкан являются партнерами, а не конкурентами на пути к членству в ЕС. Он добавил, что присутствие европейских лидеров в День украинской государственности стало четким сигналом поддержки, несмотря на попытки России запугать иностранные делегации.

"Пытались запугать, пытались выдворить иностранных дипломатов из Украины. Ничего не получилось. Мы отмечаем наш День государственности вместе с лидерами Европейского Союза и Юго-Восточной Европы", — заявил Тихий.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 июля в Киев прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда европейских государств. Из соображений безопасности программа визита не обнародовалась, однако основными темами переговоров стали поддержка Украины, сотрудничество в области обороны и евроинтеграция.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает активную работу с международными партнерами по укреплению обороноспособности и усилению санкционного давления на Россию. Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится ряд важных международных встреч, посвященных вопросам безопасности и поддержки Украины.