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Пресс-конференция Путина — что придумал диктатор об Украине на этот раз

14 декабря 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пресс-конференция Путина — что придумал диктатор об Украине на этот раз
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина, где он заявил, что "целые СВО остаются неизменными". Он добавил, что Украина все получает от США "на халяву", которая скоро закончится.

Новини.LIVE собрали главные и самые абсурдные тезисы выступления российского диктатора.

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О чем говорил Путин на своей пресс-конференции

Путин подчеркнул, что цели так называемой "спецоперации РФ" не изменяются, главная цель — "денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины". Он так и далее бредит о "нацисте Бандере", "украинских фашистах, сидящих в киевских кабинетах" и накачивании оружия от США.

"Украина сейчас ничего не производит. Ей все и все привозят на халяву — и танки, и ПВО или другую технику. Однако рано или поздно эта халява закончится, судя по последним новостям, это уже в процессе. Несмотря на это, Россия имеет силы бороться", — заявил российский "царь".

Кроме того, Путин затронул тему мобилизации в России. Он заявил, что никаких дополнительных мобилизационных волн не будет, ведь у России хватает людей на фронте. По его мнимым подсчетам, "в зоне СВО находится 244 тысячи человек", а в общей сложности якобы набрано 468 тысяч добровольцев. В то же время, он обвинил Украину в безответственности, ведь очень "цинично со стороны Украины контрнаступать ценой живой силы".

Стоит отметить, что во время этой пресс-конференции Путин традиционно рассказывает о "великой России" и как все прекрасно на поле боя, отвечая уже на продуманные вопросы журналистов, которые никак его не скомпроментируют. Однако на экранах в зале выведены сообщения от рядовых россиян, освещающих совсем другую сторону жизни в РФ. Граждане пишут:

  • "Можно ли выиграть войну постоянно находясь в "активной обороне"?",
  • "Почему ваша реальность отличается от нашей действительности?",
  • "Почему переезжая в Крым через мост мобильная связь включает в себя "роуминг", если Крым — это Россия?",
  • "Как можно переехать в Россию, о которой рассказывают на "Первом канале"?" тому подобное.

Напомним, что перед пресс-конференцией Путина в Москве хакеры атаковали официальный сайт Кремля. Если перейти на страницу, то там появляется сообщение о том, что "невозможно получить доступ к сайту".

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