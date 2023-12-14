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Хакери атакували сайт Кремля перед пресконференцією Путіна, — росЗМІ

14 грудня 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Хакери атакували сайт Кремля перед пресконференцією Путіна, — росЗМІ
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Tereschenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Хакери атакували офіційний сайт Кремля. Зазначається, що це сталося за годину до початку прямої лінії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Якщо перейти на сторінку Кремля, то там з'являється повідомлення про те, що "не вдається отримати доступ до сайту". 

хакери атакували сайт Кремля
Сайт Кремля не працює. Скриншот: Новини.LIVE

"Сьогодні заплановано пряму лінію і прес-конференцію з Путіним. Глава держави поспілкується з жителями країни і відповість на їхні запитання", — написали у повідомленні російського сайту "ura.ru".

Зазначимо, що російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

Також ми писали, що кібератака на найбільший український мобільний оператор "Київстар" відбулася через скомпрометований обліковий запис одного з працівників компанії. Це доводить, що невразливої безпечної інфраструктури немає.  

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