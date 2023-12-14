Хакеры атаковали сайт Кремля перед пресс-конференцией Путина, — росСМИ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Tereschenko

Хакеры атаковали официальный сайт Кремля. Отмечается, что это произошло за час до начала прямой линии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишут российские СМИ.

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Если перейти на страницу Кремля, то там появляется сообщение о том, что "не удается получить доступ к сайту".

Сайт Кремля не работает. Скриншот: Новини.LIVE

"Сегодня запланирована прямая линия и пресс-конференция с Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на их вопросы", — написали в сообщении российского сайта "ura.ru".

Отметим, что российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".

Также мы писали, что кибератака на крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" состоялась из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Это доказывает, что неуязвимой безопасной инфраструктуры нет.