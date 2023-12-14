Пресконференція Путіна — що вигадав диктатор про Україну цього разу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Сьогодні у Москві відбулась щорічна пресконференція російського диктатора Володимира Путіна, де він заявив, що "цілі СВО залишаються незмінні". Він додав, Україна все отримує від США "на халяву", яка скоро закінчиться.

Новини.LIVE зібрали головні та найабсурдніші тези з виступу російського диктатора.

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Путін наголосив, що цілі так званої "спецоперації РФ" не змінюються, головна мета — "денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України". Він так далі марить про "нациста Бандеру", "українських фашистів, які сидять у київських кабінетах" та накачуванням зброї від США.

"Україна зараз нічого не виробляє. Їй всі і все привозять на халяву — і танки, і ППО чи іншу техніку. Проте рано чи пізно ця халява закінчиться, судячи з останніх новин, це вже в процесі. Попри це Росія має сили боротись", — заявив російський "цар".

Окрім того, Путін зачепив тему мобілізації в Росії. Він заявив, що ніяких додаткових мобілізаційних хвиль не буде, адже в Росії вистачає людей на фронті. За його уявними підрахунками, "в зоні СВО перебуває 244 тисячі осіб", а загалом нібито набрано 468 тисяч добровольців.

Водночас він звинуватив Україну у безвідповідальності, адже дуже "цинічно з боку України контрнаступати ціною живої сили".

Варто зазначати, що під час цієї пресконференції Путін традиційно розповідає о "велікой Расєї" та як все прекрасно на полі бою, відповідаючи вже на продумані питання журналістів, які ніяк його не скомпроментують. Проте на екранах у залі виведені повідомлення від пересічних росіян, які висвітлюють зовсім іншу сторону життя в РФ. Громадяни пишуть:

"Чи можна виграти війну постійно перебуваючи в "активній обороні"?",

"Чому ваша реальність відрізняється від нашої дійсності?",

"Чому переїжджаючи в Крим через міст мобільний зв'язок включає "роумінг", якщо Крим — це Росія?",

"Як можна переїхати в Росію, про яку розповідають на "Першому каналі"?" тощо.

Нагадаємо, що перед пресконференцією Путіна у Москві хакери атакували офіційний сайт Кремля. Якщо перейти на сторінку, то там з'являється повідомлення про те, що "не вдається отримати доступ до сайту".