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Главная Новости дня Премьер Нидерландов анонсировал помощь Украине с ПВО и дронами

Премьер Нидерландов анонсировал помощь Украине с ПВО и дронами

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:37
НАТО готовит заявление о поставках ПВО и дронов Украине
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Фото: REUTERS/Claudia Greco
Ключові моменти На саммите НАТО могут объявить о новом пакете поддержки для Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Скоф сообщил, что Североатлантический альянс готовит масштабное заявление по усилению поддержки Украины, в частности в направлении беспилотников, ракетного вооружения и систем противовоздушной обороны. По его словам, речь идет о мощной военной помощи, которая будет вскоре официально объявлена.

Об этом он сказал на полях саммита НАТО в Гааге, где работает наша корреспондентка Галина Остаповец.

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Скоф отметил, что на нынешнем саммите НАТО прозвучало четкое и однозначное послание: поддержка Украины остается неизменной и всеобъемлющей. Это касается финансовой, экономической и военной помощи, которую союзники готовы продолжать на постоянной основе.

"Я надеюсь, что на этом саммите будет четко видно, что мы полностью поддерживаем Украину — финансово, экономически и военно. Думаю, впоследствии прозвучит еще более мощное заявление относительно дронов, ракет и ПВО", — подчеркнул премьер Нидерландов.

Напомним, в Нидерландах, в Гааге начался первый день саммит НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

НАТО Нидерланды военная помощь Украина саммит война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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