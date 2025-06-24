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Прем’єр Нідерландів анонсував допомогу Україні з ППО і дронами

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Дата публікації: 24 червня 2025 12:37
НАТО готує заяву про постачання ППО й дронів Україні
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф. Фото: REUTERS/Claudia Greco
Ключові моменти На саміті НАТО можуть оголосити про новий пакет підтримки для України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Скоф повідомив, що Північноатлантичний альянс готує масштабну заяву щодо посилення підтримки України, зокрема в напрямку безпілотників, ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За його словами, йдеться про потужну військову допомогу, яка буде невдовзі офіційно оголошена.

Про це він сказав у коментарі для Новини.LIVE, де працює наша кореспондентка Галина Остаповець. 

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На саміті НАТО можуть оголосити про новий пакет підтримки для України

Скоф наголосив, що на нинішньому саміті НАТО пролунало чітке й однозначне послання: підтримка України залишається незмінною та всеохопною. Це стосується фінансової, економічної та військової допомоги, яку союзники готові продовжувати на постійній основі.

"Я сподіваюся, що на цьому саміті буде чітко видно, що ми повністю підтримуємо Україну — фінансово, економічно й військово. Думаю, згодом пролунає ще потужніша заява щодо дронів, ракет і ППО", — підкреслив прем’єр Нідерландів.

Нагадаємо, в Нідерландах, у Гаазі розпочався перший день саміт НАТО.

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. 

НАТО Нідерланди військова допомога Україна саміт війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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