НАТО готує заяву про постачання ППО й дронів Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Скоф повідомив, що Північноатлантичний альянс готує масштабну заяву щодо посилення підтримки України, зокрема в напрямку безпілотників, ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За його словами, йдеться про потужну військову допомогу, яка буде невдовзі офіційно оголошена.

Про це він сказав у коментарі для Новини.LIVE, де працює наша кореспондентка Галина Остаповець.

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Скоф наголосив, що на нинішньому саміті НАТО пролунало чітке й однозначне послання: підтримка України залишається незмінною та всеохопною. Це стосується фінансової, економічної та військової допомоги, яку союзники готові продовжувати на постійній основі.

"Я сподіваюся, що на цьому саміті буде чітко видно, що ми повністю підтримуємо Україну — фінансово, економічно й військово. Думаю, згодом пролунає ще потужніша заява щодо дронів, ракет і ППО", — підкреслив прем’єр Нідерландів.

Нагадаємо, в Нідерландах, у Гаазі розпочався перший день саміт НАТО.

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