Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину: с кем он встретится

Микхол Мартин. Фото: ОП

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин в четверг, 23 июля, прибыл с визитом в Украину. Ожидается, что он проведет встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьером Сергеем Корецким и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает Irish Independent, передает Новини.LIVE.

Визит Микхола Мартина в Украину 23 июля

Зеленский и Мартин планируют обсудить российскую агрессию против Украины, а также поддержку со стороны Евросоюза в период председательства Ирландии в Совете ЕС, в частности вопросы переговоров о вступлении Украины в ЕС. Тема поддержки Украины со стороны Ирландии также войдет в повестку дня встречи.

Мартин также проведет встречи с премьер-министром Сергеем Корецким и председателем ВРУ Русланом Стефанчуком.

Накануне поездки он подчеркнул, что визит в Киев призван подчеркнуть неизменную поддержку и солидарность Евросоюза и Ирландии с украинскими властями и народом Украины.

Кроме того, Мартин посетит районы столицы, пострадавшие от российских обстрелов. Он также встретится с представителями организаций, помогающих пострадавшим от российских ударов, и с теми, кто получает финансовую поддержку от Ирландии.

Как писали Новини.LIVE, 1 июля Зеленский прибыл в Ирландию в начале ее председательства в Совете ЕС. Там он подчеркнул, что РФ заинтересована в продолжении войны против Украины, а международное сообщество должно сделать невозможным дальнейшее ведение боевых действий.

Ранее в Ирландии разразился скандал из-за решения выселить украинских беженцев из отеля, где они проживали с начала полномасштабной войны. В поддержку переселенцев выступил местный депутат Лиам Квейд, однако после этого он подвергся волне критики.