Премьер Чехии: Украина уверенно продвигается на пути вступления в ЕС

Андрей Бабиш. Фото: REUTERS/Мартон Монус

Карина Приходько Редактор

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина уверенно продвигается по пути к членству в Европейском Союзе. Страна выполняет все необходимые условия для вступления в ЕС.

Об этом Андрей Бабиш заявил в кулуарах саммита НАТО, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Членство Украины в ЕС

Бабиш заявил, что обсуждал с главой украинского правительства Юлией Свириденко вопросы переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. По его словам, открытие кластеров является частью процесса евроинтеграции Украины и свидетельствует о прогрессе в переговорах.

"Я встречался с вашим премьер-министром, и мы говорили о кластерах. Это ведет к вступлению Украины в ЕС, так что мы на правильном пути", — сказал чешский премьер.

Он также выразил убеждение, что Украина движется по правильному пути к вступлению в ЕС, продолжая выполнять необходимые условия для продвижения переговорного процесса.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина ожидает скорого открытия новых кластеров переговоров с ЕС. По его словам, следующие пять кластеров будут открыты в ближайшее время.

В то же время Фридрих Мерц заявил, что на данный момент Украина может стать лишь ассоциированным членом ЕС. Он считает, что наша страна не может быть полноправным членом во время войны.