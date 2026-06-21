Премьер Британии Стармер может уйти в отставку в понедельник

Кир Стармер. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, может уйти в отставку уже в понедельник. Также он якобы планирует представить четкий график своей отставки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Политический кризис в Великобритании усиливает слухи об отставке премьера

По данным СМИ, британский премьер пришел к выводу, что дальнейшее пребывание на посту для него больше невозможно. К такому решению он якобы пришел после серии консультаций с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

Отмечается, что в настоящее время Стармер обсуждает свое будущее с женой в официальной загородной резиденции Чекерс, после чего должен принять окончательное решение.

В то же время высокопоставленные представители Лейбористской партии ожидают, что четкое заявление о его дальнейших шагах прозвучит уже в начале недели.

Ранее Стармер заявлял, что не планирует покидать пост, несмотря на поражение партии на местных выборах и давление внутри политической силы. Однако в британском правительстве обострился политический кризис — накануне в отставку подали министр здравоохранения Уэс Стритинг и министр обороны Джон Хили.

Новини.LIVE сообщали, что Великобритания объявила о новом пакете жестких энергетических санкций против России в ходе саммита G7. Премьер-министр Кир Стармер также подписал двухлетнее соглашение о поставках топлива для украинских атомных электростанций. Эти меры направлены на блокирование российского «теневого флота» и ограничение поступления средств в Кремль, которые могут использоваться для финансирования войны.

Новини.LIVE сообщали, что в Ла-Манше британские силы остановили нефтяной танкер, который, по данным Лондона, связан с так называемым "теневым флотом" России. Операция была проведена по распоряжению премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В британском правительстве заявили, что этот шаг является частью усилий по противодействию схемам обхода санкций, введенных против РФ.