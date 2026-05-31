Праздник света и жизни: Буданов поздравил украинцев с Троицей

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Троицей. По его словам, это праздник света и жизни, которая побеждает тьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Поздравление Буданова с Зелеными праздниками

Буданов отметил, что Троица — это праздник жизни, обновления и света, который побеждает тьму. По его словам, для украинцев сегодня это ежедневная реальность.

"Каждый из нас на своем месте — в кабинетах, на производствах, на передовой — делает все, чтобы этот свет выстоял и продолжал жить внутри нас. В нашей вере, единстве и стойкости", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Он пожелал, чтобы эти Зеленые праздники принесли в дома украинцев уют, душевный покой и уверенность.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов поздравил киевлян с Днем Киева. Он поделился, что родился и вырос в столице, а сегодня вспоминает первые дни полномасштабного вторжения и оборону города.

А в День ССО 27 мая Буданов вспомнил эффектные операции спецназовцев. По его словам, боевой путь военных — это летопись уникальных задач.