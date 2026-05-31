Свято світла та життя: Буданов привітав українців з Трійцею
Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українців із Трійцею. За його словами, це свято світла та життя, яке перемагає темряву.
Привітання Буданова із Зеленими святами
Буданов наголосив, що Трійця — це свято життя, оновлення та світла, яке перемагає темряву. За його словами, для українців сьогодня це щоденна реальність.
"Кожен із нас на своєму місці — у кабінетах, на виробництвах, на передовій — робить усе, щоб це світло вистояло і продовжувало жити всередині нас. У нашій вірі, єдності та стійкості", — наголосив керівник ОПУ.
Він побажав, аби ці Зелені свята принесли у домівки українців затишок, душевний спокій та впевненість.
