Свято світла та життя: Буданов привітав українців з Трійцею

Свято світла та життя: Буданов привітав українців з Трійцею

Дата публікації: 31 травня 2026 17:00
Кирило Буданов. Фото: ГУР

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українців із Трійцею. За його словами, це свято світла та життя, яке перемагає темряву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова. 

Привітання Буданова із Зеленими святами

Буданов наголосив, що Трійця — це свято життя, оновлення та світла, яке перемагає темряву. За його словами, для українців сьогодня це щоденна реальність. 

"Кожен із нас на своєму місці — у кабінетах, на виробництвах, на передовій — робить усе, щоб це світло вистояло і продовжувало жити всередині нас. У нашій вірі, єдності та стійкості", — наголосив керівник ОПУ.

Він побажав, аби ці Зелені свята принесли у домівки українців затишок, душевний спокій та впевненість. 

Скриншо допису Кирила Буданова

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов привітав киян з Днем Києва. Він поділився, що народився і виріс у столиці, а сьогодні пригадує перші дні повномасштабного вторгнення та оборону міста. 

А у День ССО 27 травня Буданов пригадав ефектні операції спецпризначенців. За його словами, бойовий шлях військових — це літопис унікальних завдань. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
