Главная Новости дня "Права" за несколько дней — украинцев предупредили о мошенниках

"Права" за несколько дней — украинцев предупредили о мошенниках

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 19:46
Мошенническая схема с правами - МВД предупредили украинцев об опасности
Мошенники. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине возросло количество случаев приобретения водительских удостоверений через интернет и мессенджеры, которые впоследствии оказываются недействительными. Такие "документы" не имеют юридической силы, не отображаются в государственных реестрах и приложении "Дія".

Об этом сообщают в МВД.

Читайте также:

Украинцы предупреждают о мошеннических схемах с правами

В сервисных центрах отмечают, что получить водительское удостоверение можно только официально - после обучения и сдачи экзаменов.

"Мошенники активно рекламируют "быстрое" оформление удостоверения без автошколы и экзаменов, однако такие предложения — обман. Они могут обещать изготовить документ онлайн и даже отправить его по почте, но первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи теоретического а впоследствии — и практического экзамена", — комментирует начальник регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров.

По его словам, злоумышленники нередко выдают себя за работников сервисных центров МВД, используют фото администраторов или военных, чтобы вызвать доверие, после чего просят перечислить средства на личные банковские карты. В результате люди остаются и без денег, и без легального документа.

Шахрайська схема з правами - МВС застерігають українців
Пример фейковых прав на авто. Фото: МВД

Сергей Петров подчеркивает, что любые "обходные схемы" не дают законного удостоверения — такие документы являются поддельными и не появляются в официальных реестрах или цифровых сервисах. Кроме того, пользование фальшивыми документами влечет за собой уголовную ответственность.

Также он предостерегает от фейковых страниц в соцсетях и сайтов, маскирующихся под государственные. Официальные ресурсы, как правило, имеют домен gov.ua или верифицированные аккаунты.

"Если вам предлагают оформить водительское удостоверение онлайн без присутствия в сервисном центре МВД и отправить его по почте — это мошенничество. В ответ злоумышленники присылают поддельные документы, которые не имеют юридической силы", — добавляет он.

В МВД призывают граждан не искать "быстрых" решений и пользоваться исключительно официальными каналами получения услуг, чтобы избежать финансовых потерь и правовых проблем.

Напомним, в МВД сообщили об изменениях в системе записи на услуги в сервисных центрах.

А также мы рассказывали, какие SMS в телефоне могут привести к потере средств на счету.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
