Мошенническая схема с правами - МВД предупредили украинцев об опасности

В Украине возросло количество случаев приобретения водительских удостоверений через интернет и мессенджеры, которые впоследствии оказываются недействительными. Такие "документы" не имеют юридической силы, не отображаются в государственных реестрах и приложении "Дія".

Об этом сообщают в МВД.

Украинцы предупреждают о мошеннических схемах с правами

В сервисных центрах отмечают, что получить водительское удостоверение можно только официально - после обучения и сдачи экзаменов.

"Мошенники активно рекламируют "быстрое" оформление удостоверения без автошколы и экзаменов, однако такие предложения — обман. Они могут обещать изготовить документ онлайн и даже отправить его по почте, но первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи теоретического а впоследствии — и практического экзамена", — комментирует начальник регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров.

По его словам, злоумышленники нередко выдают себя за работников сервисных центров МВД, используют фото администраторов или военных, чтобы вызвать доверие, после чего просят перечислить средства на личные банковские карты. В результате люди остаются и без денег, и без легального документа.

Пример фейковых прав на авто. Фото: МВД

Сергей Петров подчеркивает, что любые "обходные схемы" не дают законного удостоверения — такие документы являются поддельными и не появляются в официальных реестрах или цифровых сервисах. Кроме того, пользование фальшивыми документами влечет за собой уголовную ответственность.

Также он предостерегает от фейковых страниц в соцсетях и сайтов, маскирующихся под государственные. Официальные ресурсы, как правило, имеют домен gov.ua или верифицированные аккаунты.

"Если вам предлагают оформить водительское удостоверение онлайн без присутствия в сервисном центре МВД и отправить его по почте — это мошенничество. В ответ злоумышленники присылают поддельные документы, которые не имеют юридической силы", — добавляет он.

В МВД призывают граждан не искать "быстрых" решений и пользоваться исключительно официальными каналами получения услуг, чтобы избежать финансовых потерь и правовых проблем.

