Шахрайська схема з правами — МВС попередили українців про небезпеку

Шахраї. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні зросла кількість випадків придбання водійських посвідчень через інтернет та месенджери, які згодом виявляються недійсними. Такі "документи" не мають юридичної сили, не відображаються в державних реєстрах і застосунку "Дія".

Про це повідомляють у МВС.

Українці попереджають про шахрайські схеми з правами

У сервісних центрах наголошують, що отримати посвідчення водія можна лише офіційно — після навчання та складання іспитів.

"Шахраї активно рекламують "швидке" оформлення посвідчення без автошколи та іспитів, однак такі пропозиції — обман. Вони можуть обіцяти виготовити документ онлайн і навіть надіслати його поштою, але перше посвідчення водія видається лише особисто у сервісному центрі МВС після успішного складання теоретичного а згодом — і практичного іспиту", — коментує начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров.

За його словами, зловмисники нерідко видають себе за працівників сервісних центрів МВС, використовують фото адміністраторів або військових, щоб викликати довіру, після чого просять перерахувати кошти на особисті банківські картки. У результаті люди залишаються і без грошей, і без легального документа.

Приклад фейкових прав на авто. Фото: МВС

Сергій Петров підкреслює, що будь-які "обхідні схеми" не дають законного посвідчення — такі документи є підробленими й не з'являються в офіційних реєстрах чи цифрових сервісах. Крім того, користування фальшивими документами тягне за собою кримінальну відповідальність.

Також він застерігає від фейкових сторінок у соцмережах і сайтів, що маскуються під державні. Офіційні ресурси, як правило, мають домен gov.ua або верифіковані акаунти.

"Якщо вам пропонують оформити посвідчення водія онлайн без присутності в сервісному центрі МВС та надіслати його поштою — це шахрайство. У відповідь зловмисники надсилають підроблені документи, які не мають юридичної сили", — додає він.

У МВС закликають громадян не шукати "швидких" рішень і користуватися виключно офіційними каналами отримання послуг, щоб уникнути фінансових втрат і правових проблем.

