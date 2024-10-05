Работник Укрзализныци пытался бежать в Румынию, так как ему не продлили бронь

Проверка билетов перед поездом. Фото: УНИАН

Работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Поездного диспетчера Укрзализныци задержали при попытке незаконного пересечения границы: мужчина пытался сбежать в Румынию из-за того, что ему не продлили бронь от обязательной мобилизации.

18 июня на западной окраине населенного пункта Солотвино на расстоянии около тысячи метров от линии государственной границы, в пределах пограничной полосы, в районе железнодорожного вокзала был замечен и задержан мужчина за попытку незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию вне пункта пропуска через государственную границу.

По данным следствия, задержанный нарушил требования Закона Украины "О государственной границе Украины" и совершил административное правонарушение.

Как пояснили пограничники, нарушитель следовал в пограничную полосу, чтобы осуществить незаконное пересечение государственной границы из Украины в Румынию вне пункта пропуска через государственную границу, потому что ему не продлили бронь от обязательной мобилизации, то есть таким образом он пытался уклониться от обязательной мобилизации.

Детали дела. Фото: скриншот

Решение суда

Суд закрыл производство по делу о привлечении мужчины к административной ответственности, ведь не исследовал в действиях обвиняемого состав административного правонарушения.

"В протоколе об административном правонарушении, который поступил в суд, не указано, каким образом было установлено, что гражданин пытался незаконно, вне пунктов пропуска через государственную границу, пересечь государственную границу из Украины в Румынию. В то же время суд отмечает, что ни схемы правонарушения, на которой зафиксированы условные отметки места совершения правонарушения, места расположения, маршрут движения нарушителя и линию государственной границы или других неопровержимых доказательств, которые бы указывали на его причастность к инкриминируемого правонарушения не предоставлено", — говорится в документе.

Также судья отметил, что имеющимися в материалах дела об административном правонарушении факт попытки его пересечения границы не зафиксирован. Также в материалах дела отсутствуют объективные данные, которые безоговорочно указывают на то, что было совершено административное правонарушение и он виновен в его совершении.

Постановление суда. Фото: скриншот

Напомним, пограничники спасли заблудившегося в горах мужчину, едва не замерзшего насмерть. Он пытался незаконно бежать за границу, купив "маршрут" у переправщика.

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