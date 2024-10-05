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Работник Укрзализныци пытался бежать за границу — как его наказал суд

5 октября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Работник Укрзализныци пытался бежать в Румынию, так как ему не продлили бронь
Проверка билетов перед поездом. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Поездного диспетчера Укрзализныци задержали при попытке незаконного пересечения границы: мужчина пытался сбежать в Румынию из-за того, что ему не продлили бронь от обязательной мобилизации.  

18 июня на западной окраине населенного пункта Солотвино на расстоянии около тысячи метров от линии государственной границы, в пределах пограничной полосы, в районе железнодорожного вокзала был замечен и задержан мужчина за попытку незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию вне пункта пропуска через государственную границу.

По данным следствия, задержанный нарушил требования Закона Украины "О государственной границе Украины" и совершил административное правонарушение.

Как пояснили пограничники, нарушитель следовал в пограничную полосу, чтобы осуществить незаконное пересечение государственной границы из Украины в Румынию вне пункта пропуска через государственную границу, потому что ему не продлили бронь от обязательной мобилизации, то есть таким образом он пытался уклониться от обязательной мобилизации.

судебные материалы
Детали дела. Фото: скриншот

Решение суда

Суд закрыл производство по делу о привлечении мужчины к административной ответственности, ведь не исследовал в действиях обвиняемого состав административного правонарушения.

"В протоколе об административном правонарушении, который поступил в суд, не указано, каким образом было установлено, что гражданин пытался незаконно, вне пунктов пропуска через государственную границу, пересечь государственную границу из Украины в Румынию. В то же время суд отмечает, что ни схемы правонарушения, на которой зафиксированы условные отметки места совершения правонарушения, места расположения, маршрут движения нарушителя и линию государственной границы или других неопровержимых доказательств, которые бы указывали на его причастность к инкриминируемого правонарушения не предоставлено", — говорится в документе. 

Также судья отметил, что имеющимися в материалах дела об административном правонарушении факт попытки его пересечения границы не зафиксирован. Также в материалах дела отсутствуют объективные данные, которые безоговорочно указывают на то, что было совершено административное правонарушение и он виновен в его совершении. 

решение суда
Постановление суда. Фото: скриншот

Напомним, пограничники спасли заблудившегося в горах мужчину, едва не замерзшего насмерть. Он пытался незаконно бежать за границу, купив "маршрут" у переправщика.

Также Новини.LIVE писали, что в Луцке судили бывшего военного, обещавшего оформить военнообязанном справку о непригодности. За это он потребовал с мужчины 8 тысяч долларов.

суд Укрзализныця бронирование война в Украине уклонисты судебные решения

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