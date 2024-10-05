Працівник Укрзалізниці намагався втекти в Румунію, адже йому не продовжили бронь

Перевірка квитків перед потягом. Фото: УНІАН

Працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Поїзного диспетчера Укрзалізниці затримали при спробі незаконного перетину кордону: чоловік намагався втекти до Румунії через те, що йому не продовжили бронь від обов'язкової мобілізації.

18 червня на західній околиці населеного пункту Солотвино на відстані близько тисячі метрів від лінії державного кордону, в межах прикордонної смуги, в районі залізничного вокзалу був помічений та затриманий чоловік за спробу незаконного перетину державного кордону з України до Румунії поза пунктом пропуску через державний кордон.

За даними слідства, затриманий порушив вимоги Закону України "Про державний кордон України" та вчинив адміністративне правопорушення.

Як пояснили прикордонники, порушник слідував в прикордонну смугу, щоб здійснити незаконне перетинання державного кордону з України до Румунії поза пунктом пропуску через державний кордон, тому що йому не продовжили бронь від обов'язкової мобілізації, тобто таким чином він намагався ухилитися від обов'язкової мобілізації.

Деталі справи. Фото: скриншот

Рішення суду

Суд закрив провадження у справі про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності, адже не дослідив в діях обвинуваченого склад адміністративного правопорушення.

"У протоколі про адміністративне правопорушення, який надійшов до суду, не зазначено, яким чином було встановлено, що громадянин намагався незаконно, поза пунктами пропуску через державний кордон, перетнути державний кордон з України до Румунії. Водночас суд зазначає, що ні схеми правопорушення, на якій зафіксовані умовні позначки місця вчинення правопорушення, місця розташування, маршрут руху порушника та лінію державного кордону чи інших неспростовних доказів, які б вказували на його причетність до інкримінованого правопорушення не надано", — йдеться в документі.

Також суддя зазначив, що наявними в матеріалах справи про адміністративне правопорушення факт спроби його перетинання кордону не зафіксовано. Також у матеріалах справи відсутні об'єктивні дані, котрі беззаперечно вказують на те, що було вчинено адміністративне правопорушення та він винний у його вчиненні.

Постанова суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у горах та ледь не замерз на смерть. Він намагався незаконно втекти за кордон, придбавши "маршрут" у переправника.

Також Новини.LIVE писали, що у Луцьку судили колишнього військового, який обіцяв оформити військовозобов'язаному довідку про непридатність. За це він вимагав з чоловіка 8 тисяч доларів.