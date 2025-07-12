Разглашение государственной тайны — как суд наказал работника СБУ

Работники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Старший следователь по особо важным делам управления СБУ в Черновицкой области разгласил данные досудебного расследования, которые были государственной тайной. Фигуранта сначала уволили с должности, а затем привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Черновцы принял 8 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2022–2023 годах обвиняемый расследовал уголовное производство в отношении директора общества с дополнительной ответственностью "Завод Кварц". Чиновников этого предприятия подозревали в продаже товаров России.

Во время негласных следственных действий представители СБУ записали на аудио разговор между директором завода и владельцем предприятия, который имеет российское гражданство. Подозреваемые разговаривали о распределении уставного капитала и дивидендов. После этого подсудимый 15 апреля 2023 года встретился с директором предприятия в кафе, рассказал ему о негласных следственных розыскных действиях и отметил, что имеет доказательный аудиофайл.

Встреча в кафе длилась час. После нее представитель завода возле автомобиля вручил сотруднику СБУ пасхальную корзину и спортивную сумку.

Решение суда

Версия о получении представителем СБУ взятки не подтвердилась. В суде рассмотрели только дело о разглашении государственной тайны.

Свою вину обвиняемый не признал. Мужчина заявил, что в марте 2023 года коллеги установили программное обеспечение, чтобы мониторить его мобильный телефон. Встречу с руководителем завода "Кварц" чиновник объяснил тем, что представитель предприятия хотел предложить ему работу. Также подсудимый добавил, что разглашения государственной тайны не было, ведь протокол снятия информации с электронных коммуникационных сетей рассекретили на два месяца раньше его разговора с директором "Кварц".

Согласно заключению государственного эксперта по вопросам тайн, информация о проведении негласных следственных действий в период с ноября 2022 года по май 2023 года имела степень секретности "Тайна". Фигуранта признали виновным, приговорили к двум годам лишения свободы, но заменили наказание на 1,5 года испытательного срока.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговора чиновник может обжаловать судебное решение, подав апелляцию.

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