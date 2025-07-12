Розголошення державної таємниці — як суд покарав працівника СБУ

Працівники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

Старший слідчий в особливо важливих справах управління СБУ в Чернівецькій області розголосив дані досудового розслідування, які були державною таємницею. Фігуранта спочатку звільнили з посади, а згодом притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Шевченківський районний суд міста Чернівців ухвалив 8 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2022–2023 роках обвинувачений розслідував кримінальне провадження відносно директора товариства з додатковою відповідальністю "Завод Кварц". Посадовців цього підприємства підозрювали у продажу товарів Росії.

Під час негласних слідчих дій представники СБУ записали на аудіо розмову між директором заводу та власником підприємства, який має російське громадянство. Підозрювані розмовляли про розподіл статутного капіталу та дивідендів. Після цього підсудний 15 квітня 2023 року зустрівся з директором підприємства в кав'ярні, розповів йому про негласні слідчі розшукові дії й зазначив, що має доказовий аудіофайл.

Зустріч у кав'ярні тривала годину. Після неї представник заводу біля автомобіля вручив працівнику СБУ великодній кошик і спортивну сумку.

Рішення суду

Версія про отримання представником СБУ хабара не підтвердилася. У суді розглянули лише справу щодо розголошення державної таємниці.

Свою провину обвинувачений не визнав. Чоловік заявив, що в березні 2023 року колеги встановили програмне забезпечення, щоб моніторити його мобільний телефон. Зустріч із керівником заводу "Кварц" посадовець пояснив тим, що представник підприємства хотів запропонувати йому роботу. Також підсудний додав, що розголошення державної таємниці не було, адже протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж розсекретили на два місяці раніше його розмови з директором "Кварц".

Згідно з висновком державного експерта з питань таємниць, інформація про проведення негласних слідчих у період від листопада 2022 року до травня 2023 року мала ступінь секретності "Таємниця". Фігуранта визнали винним, засудили до двох років позбавлення волі, але замінили покарання на 1,5 року іспитового строку.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку посадовець може оскаржити судове рішення, подавши апеляцію.

Нагадаємо, двоє залізничників намагалися вивезти військовозобов'язаного в Польщу. Їх визнали винними, але не позбавили волі.

Також ми повідомляли, що військовий з Одеси ухилявся від несення служби, перераховуючи свою зарплату офіцеру. Його засудили до двох років іспитового строку.