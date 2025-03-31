Пожары в Южной Корее — огонь мог вспыхнуть после обряда

Ликвидация пожара в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В Южной Корее задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным пожарам в лесу. В результате этого погибли 30 человек. Кроме того, огонь выжег около 48 тысяч гектаров земли.

Об этом сообщает Yonhap.

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Масштабный пожар, начавшийся в Уйсон, провинция Северный Кёнсан, распространялся в течение четырех дней, достигнув Андонга, Чхонсона, национального парка Джувансан, Ёнъяна и Ёндок.



В... pic.twitter.com/2PfbUdhwu6 - 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2025

Причина пожаров в Южной Корее

Мужчина 22 марта выполнял обряд поминания предков на семейной могиле на холме в округе Уисеонг. Вследствие этого мог вспыхнуть масштабный лесной пожар.

Лесной пожар в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Огонь охватил также близлежащие Андонг, Чонсон, Йоньян и Йонгдеок. Причиной для распространения стали ветер и сухая погода.

Однако подозреваемый отрицает свою вину.

Последствия пожаров

В провинциях Северный и Южный Кенсан пожары уже локализовали, однако огонь разрушил более 3 тысяч домов, 30 объектов культурного наследия и около 2 тысяч сельскохозяйственных сооружений.

Последствия пожаров в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Правительство организует временные приюты в учебных центрах и частных учреждениях для поддержки перемещенных лиц, способствуя их быстрому возвращению к обычной жизни.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Южной Корее объявили состояние стихийного бедствия.

Вследствие этого тысячи жителей страны эвакуировались. Также известно о четырех погибших спасателях.