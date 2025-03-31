Пожары в Южной Корее — огонь мог вспыхнуть после обряда

Пожары в Южной Корее произошли из-за обряда поминания, — СМИ
В Южной Корее задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным пожарам в лесу. В результате этого погибли 30 человек. Кроме того, огонь выжег около 48 тысяч гектаров земли.
Об этом сообщает Yonhap.
❗️🇰🇷 - По меньшей мере 16 человек погибли в лесных пожарах по всей Южной Корее по состоянию на 25 марта 2025 года.- 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2025
Масштабный пожар, начавшийся в Уйсон, провинция Северный Кёнсан, распространялся в течение четырех дней, достигнув Андонга, Чхонсона, национального парка Джувансан, Ёнъяна и Ёндок.
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Причина пожаров в Южной Корее
Мужчина 22 марта выполнял обряд поминания предков на семейной могиле на холме в округе Уисеонг. Вследствие этого мог вспыхнуть масштабный лесной пожар.
Огонь охватил также близлежащие Андонг, Чонсон, Йоньян и Йонгдеок. Причиной для распространения стали ветер и сухая погода.
Однако подозреваемый отрицает свою вину.
Последствия пожаров
В провинциях Северный и Южный Кенсан пожары уже локализовали, однако огонь разрушил более 3 тысяч домов, 30 объектов культурного наследия и около 2 тысяч сельскохозяйственных сооружений.
Правительство организует временные приюты в учебных центрах и частных учреждениях для поддержки перемещенных лиц, способствуя их быстрому возвращению к обычной жизни.
Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Южной Корее объявили состояние стихийного бедствия.
Вследствие этого тысячи жителей страны эвакуировались. Также известно о четырех погибших спасателях.
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