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Пожары в Южной Корее произошли из-за обряда поминания, — СМИ

31 марта 2025 14:59
Аркадий Пастула - Редактор
Пожары в Южной Корее — огонь мог вспыхнуть после обряда
Ликвидация пожара в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Аркадий Пастула - Редактор

В Южной Корее задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным пожарам в лесу. В результате этого погибли 30 человек. Кроме того, огонь выжег около 48 тысяч гектаров земли.

Об этом сообщает Yonhap.

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Причина пожаров в Южной Корее

Мужчина 22 марта выполнял обряд поминания предков на семейной могиле на холме в округе Уисеонг. Вследствие этого мог вспыхнуть масштабный лесной пожар.

Пожежа в Південній Кореї
Лесной пожар в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Огонь охватил также близлежащие Андонг, Чонсон, Йоньян и Йонгдеок. Причиной для распространения стали ветер и сухая погода.

Однако подозреваемый отрицает свою вину.

Последствия пожаров

В провинциях Северный и Южный Кенсан пожары уже локализовали, однако огонь разрушил более 3 тысяч домов, 30 объектов культурного наследия и около 2 тысяч сельскохозяйственных сооружений.

Масштабна лісова пожежа в Південній Кореї
Последствия пожаров в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Правительство организует временные приюты в учебных центрах и частных учреждениях для поддержки перемещенных лиц, способствуя их быстрому возвращению к обычной жизни.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Южной Корее объявили состояние стихийного бедствия.

Вследствие этого тысячи жителей страны эвакуировались. Также известно о четырех погибших спасателях.

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