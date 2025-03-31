Пожежі в Південній Кореї — вогонь міг спалахнути після обряду

Ліквідація пожежі в Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У Південній Кореї затримали чоловіка, який може бути причетним до масштабних пожеж у лісі. Внаслідок цього загинули 30 людей. Крім того, вогонь випалив близько 48 тисяч гектарів землі.

Про це повідомляє Yonhap.

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❗️🇰🇷 - At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.



A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.



The… pic.twitter.com/2PfbUdhwu6 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 25, 2025

Причина пожеж у Південній Кореї

Чоловік 22 березня виконував обряд поминання предків на сімейній могилі на пагорбі в окрузі Уїсеонг. Внаслідок цього могла спалахнути масштабна лісова пожежа.

Лісова пожежа в Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Вогонь охопив також прилеглі Андонг, Чонсон, Йонʼян і Йонгдеок. Причиною розповсюдження стали вітер та суха погода.

Однак підозрюваний заперечує свою провину.

Наслідки пожеж

У провінціях Північний і Південний Кьонсан пожежі вже локалізували, однак вогонь зруйнував понад 3 тисячі будинків, 30 об’єктів культурної спадщини та близько 2 тисяч сільськогосподарських споруд.

Наслідки пожеж у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Уряд організовує тимчасові притулки в навчальних центрах та приватних установах для підтримки переміщених осіб, сприяючи їхньому швидкому поверненню до звичайного життя.

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі у Південній Кореї оголосили стан стихійного лиха.

Внаслідок цього тисячі мешканців країни евакуювалися. Також відомо про чотирьох загиблих рятувальників.