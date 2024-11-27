Воздушные силы сообщили о сбитии 36 целей

Работа сил ПВО. Фото: Офис Президента

Российские захватчики в ночь на 27 ноября атаковали Украину 89 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Атака дронов на Украину 27 ноября

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях", — говорится в отчете Воздушных сил.

Также отмечается, что 48 БпЛА локационно потеряно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Пять беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

Сообщается, что из-за падения обломков вражеских БпЛА повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан Киевской области. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, оккупанты обстреляли Тернополь. В городе нет света и перебоев с водоснабжением. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, под обстрелами оказался Киев. Силы ПВО сбили все дроны.