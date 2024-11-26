Повітряні сили збили 76 дронів 26 листопада

Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські загарбники в ніч на 26 листопада атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 76 ворожих об'єктів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Звіт про збиті ворожі дрони. Фото: ПС

Атака дронів на Україну 26 листопада

Російські загарбники атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М". Також під час нічної атаки окупанти випустили рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

188 ворожих БпЛА.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях", — говориться у повідомленні Повітряних сил.

Також зазначається, що 95 БпЛА локаційно втрачено через активну протидію РЕБ Сил оборони. П'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі.

"На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих", — повідомили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі 26 листопада окупанти обстріляли Тернопіль. У місті немає світла та перебої з водопостачанням. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, під обстрілами опинився Київ. Сили ППО збили усі дрони.