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Воздушные силы рассказали, сколько БпЛА сбили в небе над Украиной

26 ноября 2024 10:06
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Воздушные силы сбили 76 дронов 26 ноября
Работа ПВО по дронам. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в ночь на 26 ноября атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 76 вражеских объектов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Отчет о сбитых вражеских дронах. Фото: ПС

Атака дронов на Украину 26 ноября

Российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М". Также во время ночной атаки оккупанты выпустили рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 188 враждебных БпЛА.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Также отмечается, что 95 БпЛА локационно потеряно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Пять беспилотников улетели в сторону Беларуси.

"К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", — сообщили в воздушных силах.

Напомним, ночью 26 ноября кафиры обстреляли Тернополь. В городе нет света и перебоев с водоснабжением. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, под обстрелами оказался Киев. Силы ПВО сбили все дроны.

Украина ПВО дрон Шахид-136 Воздушные силы БпЛА

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