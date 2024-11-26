Воздушные силы сбили 76 дронов 26 ноября

Воздушные силы рассказали, сколько БпЛА сбили в небе над Украиной
Российские захватчики в ночь на 26 ноября атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 76 вражеских объектов.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Атака дронов на Украину 26 ноября
Российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М". Также во время ночной атаки оккупанты выпустили рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 188 враждебных БпЛА.
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Также отмечается, что 95 БпЛА локационно потеряно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Пять беспилотников улетели в сторону Беларуси.
"К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", — сообщили в воздушных силах.
Напомним, ночью 26 ноября кафиры обстреляли Тернополь. В городе нет света и перебоев с водоснабжением. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, под обстрелами оказался Киев. Силы ПВО сбили все дроны.
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