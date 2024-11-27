Повітряні сили повідомили про збиття 36 цілей

Робота сил ППО. Фото: Офіс Президента

Російські загарбники у ніч на 27 листопада атакували Україну 89-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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До відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях", — говориться у звіті Повітряних сил.

Також зазначається, що 48 БпЛА локаційно втрачено через активну протидію РЕБ Сил оборони. П'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Тернопіль. У місті немає світла та перебої з водопостачанням. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, під обстрілами опинився Київ. Сили ППО збили усі дрони.