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Повітряні сили повідомили, скільки цілей вдалося збити цієї ночі

27 листопада 2024 09:41
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Повітряні сили повідомили про збиття 36 цілей
Робота сил ППО. Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники у ніч на 27 листопада атакували Україну 89-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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До відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях", — говориться у звіті Повітряних сил.

Також зазначається, що 48 БпЛА локаційно втрачено через активну протидію РЕБ Сил оборони. П'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Тернопіль. У місті немає світла та перебої з водопостачанням. Обійшлося без постраждалих. 

Крім того, під обстрілами опинився Київ. Сили ППО збили усі дрони.  

Україна ППО дрон Шахід-136 Повітряні Сили ЗСУ БпЛА

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