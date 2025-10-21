Видео
Україна
Главная Новости дня Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 23:58
обновлено: 00:26
Киеву угрожает баллистическая атака - воздушная тревога в городе
Работа систем ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Читайте также:

Что грозит столице

Повітряна тривога оголошена у Києві — що загрожує столиці України - фото 1
Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению КГВА, зафиксирована угроза использования российскими оккупантами баллистических ракет.

Что с воздушными тревогами по Украине

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины - фото 2
Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 00:17 в Украине под атакой дронов-камикадзе оккупантов РФ находятся Харьковская, Днепропетровская, Сумская и Черниговская области.

Ранее сообщалось, что из-за циничных ударов РФ Черниговщина находится в блэкауте. Город остается без электроснабжения, с ограниченным доступом к воде, а также с перебоями в работе мобильной связи и интернета.

Напомним, что в ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.

Киев ПВО воздушная тревога война в Украине балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
