Киеву угрожает баллистическая атака - воздушная тревога в городе

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице Украины
В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Что грозит столице
Согласно сообщению КГВА, зафиксирована угроза использования российскими оккупантами баллистических ракет.
Что с воздушными тревогами по Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 00:17 в Украине под атакой дронов-камикадзе оккупантов РФ находятся Харьковская, Днепропетровская, Сумская и Черниговская области.
Ранее сообщалось, что из-за циничных ударов РФ Черниговщина находится в блэкауте. Город остается без электроснабжения, с ограниченным доступом к воде, а также с перебоями в работе мобильной связи и интернета.
Напомним, что в ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.
