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Возвращение из СОЧ — в ГБР сказали, сколько времени есть у бойцов

29 ноября 2024 17:37
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Возвращение из СОЧ на службу — у военных есть время до 1 января, а затем тюрьма
Украинский военный. Фото иллюстративное: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские военные, впервые самовольно покинувшие место несения службы (СОЧ), имеют месяц, чтобы вернуться в части. Если они это сделают, то будут освобождены от уголовной ответственности.

Об этом сообщила советница директора Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 29 ноября.

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Сапьян отметила, что новый закон разрешает военным добровольно возобновиться на службе без риска уголовного наказания. При возврате возобновляются контракты, льготы, социальные гарантии и все виды обеспечения.

"Цель закона — дать возможность вернуться без угрызений совести и конфликтов с законодательством Украины", — подчеркнула Сапьян.

В ГБР подчеркивают, что у командира части есть 72 часа, чтобы возобновить военнослужащего на службе и сообщить об этом соответствующим органам.

"С конца ноября по 1 января военнослужащие, которые ушли в СОЧ, могут вернуться в свою часть без наказания. После возвращения у командира будет 72 часа, чтобы возобновить контракт или службу, а также возобновить все выплаты, льготы и социальные гарантии. В случае возвращения военного самое уголовное производство будет закрыто », — подчеркнула советница директора ГБР.

По словам Сапьян, тех, кто не вернется к определенному сроку, могут ожидать уголовные дела и наказание в виде 5–7 лет заключения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул воинскую часть или дезертировал.

Ранее мы писали, что СОЧ остается серьезным вызовом для армии. Одной из причин таких случаев являются психологические проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие.

ГБР военные дезертир военнослужащие СОЧ

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