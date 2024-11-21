Закон про повернення із СЗЧ — що вирішили депутати

Військові пишуть заяви. Фото ілюстративне: vesti-ua.net

Верховна Рада України сьогодні, 21 листопада, прийняла в цілому законопроєкт №12095 — про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Документ підтримали 253 депутати.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

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Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертувати та добровільно прибули до місця проходження служби та висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертувати та добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.

Нагадаємо, на Одещині суд ухвалив рішення про звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності за СЗЧ. Солдат повернувся на службу у Національну гвардію України.

Раніше Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що випадки самовільного залишення частини військовими залежать від різних причин — говорити про "нестерпні умови" в кожній бригаді не можна.