Закон о возвращении из СОЧ — что решили депутаты

Военные пишут заявления. Фото иллюстративное: vesti-ua.net

Верховная Рада Украины сегодня, 21 ноября, приняла в целом законопроект №12095 — о добровольном возвращении на службу для впервые самовольно покинувших военные части или дезертировавших. Документ поддержали 253 депутата.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

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Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировать и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Напомним, в Одесской области суд принял решение об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности за СОЧ. Солдат вернулся на службу в Национальную гвардию Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи самовольного ухода из части военными зависят от разных причин — говорить о "несносных условиях" в каждой бригаде нельзя.