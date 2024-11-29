Поверення із СЗЧ на службу — у військових є час до 1 січня, а потім в'язниця

Український військовий. Фото ілюстративне: Freepik

Українські військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби (СЗЧ), мають місяць, щоб повернутися до частин. Якщо вони це зроблять, то будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Про це повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 29 листопада.

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Сапьян зазначила, що новий закон дозволяє військовим добровільно поновитися на службі без ризику кримінального покарання. У разі повернення поновлюються контракти, пільги, соціальні гарантії та всі види забезпечення.

"Мета закону — дати можливість повернутися без докорів сумління та конфліктів із законодавством України", — наголосила Сапьян.

У ДБР підкреслюють, що командир частини має 72 години, аби поновити військовослужбовця на службі та повідомити про це відповідні органи.

"З кінця листопада до 1 січня військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися до своєї частини без покарання. Після повернення командир має 72 години, щоб поновити контракт або службу, а також відновити всі виплати, пільги та соціальні гарантії. У разі повернення військового саме кримінальне провадження буде закрите", — наголосила радниця директора ДБР.

За словами Сапьян, тих, хто не повернеться до визначеного терміну, можуть чекати кримінальні справи та покарання у вигляді 5–7 років ув’язнення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

Раніше ми писали про те, що СЗЧ залишається серйозним викликом для армії. Однією з причин таких випадків є психологічні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці.