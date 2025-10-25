Буданов назвал главное условие победы Украины

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что сейчас является самым важным для победы Украины. По его мнению, первое, что нам нужно, — это сохранить единство мира в нашей поддержке.

Об этом Кирилл Буданов сказал в большом интервью итальянскому изданию Il Foglio.

Буданов о важности единства мира для победы Украины

Начальник ГУР Кирилл Буданов в большом интервью итальянскому изданию Il Foglio заявил, что самое важное для победы Украины — это сохранение глобального единства стран-партнеров в поддержке Киева.

Это заявление прозвучало на фоне активизации российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины перед зимой, которая может стать решающей. Единство международной поддержки, по словам Буданова, напрямую влияет на моральную устойчивость украинского общества и является основой национальной обороны.

"Первое, что нам нужно, — это сохранить единство мира в поддержке нас, и это, кстати, самое сложное", — подчеркнул Кирилл Буданов.

В то же время он подчеркнул, что только мощная и непоколебимая поддержка партнеров позволяет Украине противостоять врагу: "Если есть единство, то вопрос финансовой поддержки, материальной поддержки, такой как оборудование, и, возможно, даже прямой военной поддержки — это предмет переговоров и могут быть решены. Они просто меняются со временем".

Начальник разведки отмечает, что внешняя сплоченность стран-партнеров напрямую влияет на внутреннее единство украинского общества.

"Внешнее единство отражается на внутреннем единстве здесь, в Украине, в нашем обществе. Если поддержка является мощной и единой — украинцы это чувствуют. И это укрепляет единство, которое еще существует в нашем обществе. Будем честными: при таких условиях никто не может нас победить", — пояснил Буданов.

Заметим, что на момент интервью США только что объявили новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а ЕС одобрил 19-й пакет ограничений — включая энергетическую блокаду.

Кирилл Буданов апеллирует к глобальной ответственности партнеров Украины — сохранять курс на долгосрочную поддержку. По его мнению, единство мира — это фундамент устойчивости украинцев. Без этого все остальные шаги теряют силу.

