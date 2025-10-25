Буданов назвав головну умову перемоги України

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що наразі є найважливішим для перемоги України. На його думку, перше, що нам потрібно, — це зберегти єдність світу в нашій підтримці.

Про це Кирило Буданов сказав у великому інтерв’ю італійському виданню Il Foglio.

Буданов про важливість єдності світу для перемоги України

Начальник ГУР Кирило Буданов у великому інтерв’ю італійському виданню Il Foglio заявив, що найважливіше для перемоги України — це збереження глобальної єдності країн-партнерів у підтримці Києва.

Ця заява прозвучала на тлі активізації російських атак на енергетичну інфраструктуру України перед зимою, яка може стати вирішальною. Єдність міжнародної підтримки, за словами Буданова, безпосередньо впливає на моральну стійкість українського суспільства і є основою національної оборони.

"Перше, що нам потрібно, — це зберегти єдність світу в підтримці нас, і це, до речі, найскладніше", — наголосив Кирило Буданов.

Водночас він підкреслив, що лише потужна і непохитна підтримка партнерів дозволяє Україні протистояти ворогу: "Якщо є єдність, то питання фінансової підтримки, матеріальної підтримки, такої як обладнання, і, можливо, навіть прямої військової підтримки — це предмет переговорів і можуть бути вирішені. Вони просто змінюються з часом".

Начальник розвідки наголошує, що зовнішня згуртованість країн-партнерів напряму впливає на внутрішню єдність українського суспільства.

"Зовнішня єдність відбивається на внутрішній єдності тут, в Україні, в нашому суспільстві. Якщо підтримка є потужною і єдиною — українці це відчувають. І це зміцнює єдність, яка ще існує в нашому суспільстві. Будьмо чесними: за таких умов ніхто не може нас перемогти", — пояснив Буданов.

Зауважимо, що на момент інтерв’ю США щойно оголосили нові санкції проти "Роснефти" й "Лукойлу", а ЄС схвалив 19-й пакет обмежень — включно з енергетичною блокадою.

Кирило Буданов апелює до глобальної відповідальності партнерів України — зберігати курс на довгострокову підтримку. На його думку, єдність світу — це фундамент стійкості українців. Без цього всі інші кроки втрачають силу.

