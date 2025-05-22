Сибига отреагировал на планы Путина создать "буферную зону"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД/Telegram

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на намерение российского диктатора Путина создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. Глава дипломатического ведомства отметил, что необходимо оказывать большее давление на главу Кремля.

Об этом Сибига написал в четверг, 22 мая, в соцсети X.

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Глава МИД Украины напомнил, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий, направленных на достижение полного, длительного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира.

Сибига отметил, что эти новые агрессивные заявления отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств.

"На него нужно оказывать большее давление, чтобы положить конец этой войне", — подчеркнул министр.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что недавно российский диктатор Путин заявил о планах создать так называемую "буферную зону" на границе с Украиной. По словам главы Кремля, российская армия уже работает над реализацией этого плана.

В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал такие заявления не новыми и подчеркнул, что подобная риторика уже неоднократно звучала из уст Путина.